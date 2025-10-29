13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 14:58

В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000

29 октября 2025, 14:58
Фото: пресс-служба полиции
В Тячевском районе Закарпатской области полиция блокировала незаконную схему переправки военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Во время операции правоохранители разоблачили 46-летнего местного жителя, который организовывал пересечение границы за вознаграждение в 7000 долларов с каждого человека.

По данным следствия, фигурант предоставлял клиентам инструктаж, обеспечивал трансфер к границе с Румынией и снаряжение для переправы через реку. Полицейские задокументировали одну из встреч переправщика с клиентом, а вечером того же дня задержали злоумышленника при отслеживании пограничных нарядов на участке, где планировался незаконный переход.

Следователи продолжают досудебное расследование

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Следователи продолжают досудебное расследование по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, в Ровенской области разоблачили 21-летнего молодого человека, который организовывал незаконное пересечение границы за 5000 долларов. Его задержали при попытке перевезти уклоняющегося на мотоцикле между селами Жадень и Переброды.

