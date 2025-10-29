Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Во время операции правоохранители разоблачили 46-летнего местного жителя, который организовывал пересечение границы за вознаграждение в 7000 долларов с каждого человека.

По данным следствия, фигурант предоставлял клиентам инструктаж, обеспечивал трансфер к границе с Румынией и снаряжение для переправы через реку. Полицейские задокументировали одну из встреч переправщика с клиентом, а вечером того же дня задержали злоумышленника при отслеживании пограничных нарядов на участке, где планировался незаконный переход.

Следователи продолжают досудебное расследование

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Следователи продолжают досудебное расследование по установлению всех обстоятельств дела.

