Иллюстративное фото

На Буковине будут судить бывшего правоохранителя, перевозившего военнообязанных за границу. Известно, что он выдавал "клиентов" за бойцов спецподразделения

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, летом 2025 года бывший правоохранитель перевез пятерых военнообязанных мужчин в приграничный район Черновицкой области. Уже оттуда они должны были уехать за границу.

При этом во избежание проверок обвиняемый "превратил" уклонистов в бойцов спецподразделения: обеспечил формой, использовал служебный транспорт и включил проблесковые маячки, имитируя служебную командировку. Разоблачили их правоохранители на блокпосте в селе Атаки.

Известно, что у каждого клиента "бизнесмен" просил от 3 до 6 тысяч евро.

Напомним, ранее на Буковине судили майора ТЦК. Оказалось, что он мобилизовал студента, имевшего законную отсрочку от мобилизации. На суде военный признал вину.