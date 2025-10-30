17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 18:55

На Прикарпатті адвокат "продавав" інвалідність ухилянтам та можливість служити в тилу

30 жовтня 2025, 18:55
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті затримали чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

35-річний адвокат з Прикарпаття під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. Однак після оформлення документів чоловіка все одно мобілізували.

При цьому адвокат продовжив спілкуватися з дружиною "клієнта" та обіцяв за 7 тисяч доларів перевести її чоловіка на службу в тилу. Затримали зловмисника, коли він отримував частину грошей.

"Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

