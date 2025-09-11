Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов

Об этом сообщает пресс-центр CБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

На Черниговщине задержали директор колледжа, которая засчитывала военнообязанных "на бумаге". При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.

В Полтавской области разоблачили хирурга – члена ВВК, который продавал фальшивые медсправки о тяжелых диагнозах.

В Киеве объявили подозрение дельцу, который подыскивал уклонистов и за деньги предлагал им маршруты побега за границу "по зеленке".

В Кировоградской области разоблачили администратора Телеграм-канала, распространявшего данные о мобильных группах ТЦК и полиции.

В Днепропетровской области задержали трех сообщников, которые доставляли клиентов к западной границе Украины и лесными тропами переправляли их в Евросоюз.

На Волыни разоблачили дельца, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.

Всем задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка людей через границу);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование работе ВСУ);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.