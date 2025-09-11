09:05  11 сентября
11 сентября 2025, 14:43

В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега

11 сентября 2025, 14:43
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов

Об этом сообщает пресс-центр CБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

  • На Черниговщине задержали директор колледжа, которая засчитывала военнообязанных "на бумаге". При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.
  • В Полтавской области разоблачили хирурга – члена ВВК, который продавал фальшивые медсправки о тяжелых диагнозах.
  • В Киеве объявили подозрение дельцу, который подыскивал уклонистов и за деньги предлагал им маршруты побега за границу "по зеленке".
  • В Кировоградской области разоблачили администратора Телеграм-канала, распространявшего данные о мобильных группах ТЦК и полиции.
  • В Днепропетровской области задержали трех сообщников, которые доставляли клиентов к западной границе Украины и лесными тропами переправляли их в Евросоюз.
  • На Волыни разоблачили дельца, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.

Всем задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка людей через границу);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование работе ВСУ);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
