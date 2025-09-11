В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
Правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов
Об этом сообщает пресс-центр CБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.
- На Черниговщине задержали директор колледжа, которая засчитывала военнообязанных "на бумаге". При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.
- В Полтавской области разоблачили хирурга – члена ВВК, который продавал фальшивые медсправки о тяжелых диагнозах.
- В Киеве объявили подозрение дельцу, который подыскивал уклонистов и за деньги предлагал им маршруты побега за границу "по зеленке".
- В Кировоградской области разоблачили администратора Телеграм-канала, распространявшего данные о мобильных группах ТЦК и полиции.
- В Днепропетровской области задержали трех сообщников, которые доставляли клиентов к западной границе Украины и лесными тропами переправляли их в Евросоюз.
- На Волыни разоблачили дельца, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.
Всем задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка людей через границу);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование работе ВСУ);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
11 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »