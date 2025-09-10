В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 10 сентября, в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 10 км

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Согласно классификации, землетрясение относится к категории неощутимых - то есть его не могли почувствовать люди, и оно не представляло угрозы.

Как известно, в Украине землетрясения случаются редко, однако эксперты подчеркивают, что следует быть готовыми к таким явлениям, даже если они не представляют серьезной угрозы.

В частности, 29 июля в окрестностях Черновцов произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. По классификации оно относится к едва ощутимым. Ранее, 27 июля, землетрясение произошло и в Полтавской области.