13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
10 сентября 2025, 14:39

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: что известно

10 сентября 2025, 14:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 10 сентября, в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 10 км

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Согласно классификации, землетрясение относится к категории неощутимых - то есть его не могли почувствовать люди, и оно не представляло угрозы.

Как известно, в Украине землетрясения случаются редко, однако эксперты подчеркивают, что следует быть готовыми к таким явлениям, даже если они не представляют серьезной угрозы.

В частности, 29 июля в окрестностях Черновцов произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. По классификации оно относится к едва ощутимым. Ранее, 27 июля, землетрясение произошло и в Полтавской области.

Ивано-Франковская область землетрясение толчки специалисты
10 сентября 2025
07 августа 2025
