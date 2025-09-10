На Івано-Франківщині зафіксували землетрус: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 10 вересня, у Калуському районі Івано-Франківської області зафікусвали землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 10 км

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Згідно з класифікацією, землетрус належить до категорії невідчутних – тобто його не могли відчути люди, і він не становив загрози.

Як відомо, в Україні землетруси трапляються рідко, проте експерти наголошують, що варто бути готовими до таких явищ, навіть якщо вони не становлять серйозної загрози.