На Івано-Франківщині зафіксували землетрус: що відомо
У середу, 10 вересня, у Калуському районі Івано-Франківської області зафікусвали землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 10 км
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
Згідно з класифікацією, землетрус належить до категорії невідчутних – тобто його не могли відчути люди, і він не становив загрози.
Як відомо, в Україні землетруси трапляються рідко, проте експерти наголошують, що варто бути готовими до таких явищ, навіть якщо вони не становлять серйозної загрози.
Зокрема, 29 липня на околицях Чернівців стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних. Дещо раніше, 27 липня, землетрус стався і в Полтавській області.
