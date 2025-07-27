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27 июля 2025, 18:47

На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 2,9: что говорят специалисты

27 июля 2025, 18:47
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Фото: иллюстративное
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В воскресенье, 27 июля 2025 года, в Полтавской области зафиксировали землетрясение

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки произошли в 10:47 по киевскому времени в районе населенного пункта Старые Санжары, Полтавского района.

Сила землетрясения составила 2,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался на глубине 7,1 километра, с координатами 49,44 с.ш. широты и 34,41 в.д. долготы. Согласно классификации, подобные колебания земной коры относятся к категории "не ощутимых" - то есть большинство людей не замечают толчков, и они не несут угрозы.

Эпицентр землетрясения, зафиксированный возле села Старые Санжары Полтавской области

Несмотря на то, что землетрясение не вызвало разрушений или паники среди населения, специалисты продолжают мониторинг сейсмической ситуации в регионе. В Украине нечасто фиксируются землетрясения, однако специалисты напоминают о важности готовности к таким явлениям, даже если они не представляют опасности.

Ранее сообщалось, в Закарпатье произошло два землетрясения.

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