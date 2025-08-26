07:42  26 августа
26 августа 2025, 08:23

В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели

26 августа 2025, 08:23
Читайте також
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В течение 24 августа прикарпатские спасатели дважды оказывали помощь туристкам, которые получили травмы во время походов в Карпатах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Первое сообщение поступило в 15:07 из Говерлы: 39-летняя участница туристической группы травмировала ногу во время спуска по зеленому маршруту. Спасатели оказали медицинскую помощь и транспортировали ее в спортивную базу "Заросляк", где женщину передали медикам.

Вечером, в 20:25, 20-летняя туристка травмировала ногу в районе горы Малый Горган. Она путешествовала в составе группы из двух человек и не могла самостоятельно двигаться. Спасатели оказали помощь и сопроводили туристов к месту их проживания в селе Поляница.

ГСЧС призывает туристов тщательно готовиться к походам в горы, проверять экипировку и учитывать погодные условия.

Напомним, ранее на Львовщине разыскали пропавших подростков, которые несколько дней бродили в горах. К счастью, они не пострадали и в медпомощи не нуждались.

Ивано-Франковская область Прикарпатье Карпаты горы турист спасатели помощь
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
