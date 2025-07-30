20:44  29 июля
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
19:59  29 июля
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
19:11  29 июля
В Чернигове раздался мощный взрыв
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 01:35

Возле Черновцов произошло землетрясение

30 июля 2025, 01:35
Читайте також українською мовою
фото: Google Maps
Читайте також
українською мовою

Во вторник утром, 29 июля, в окрестностях Черновцов произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Землетрясение зафиксировали в 05:15 вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района на глубине 2 километров.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновцы Буковина землетрясение толчки сейсмическая зона
На Буковине мужчина пошел купаться и исчез: тело нашли на глубине 3 метров
27 июля 2025, 17:31
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
23 июля 2025, 06:40
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
01 июля 2025, 09:56
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
На выходных в Винницкой области утонули три человека
30 июля 2025, 00:25
Россияне ударили по учебному подразделению Сухопутных войск: есть погибшие и раненые
29 июля 2025, 23:25
Загрязнение ветра в Запорожье: специалисты показали результаты проверки
29 июля 2025, 22:55
В Украине заблокировали YouTube-каналы известного блоггера
29 июля 2025, 22:49
И будет свет: в Харькове представят выставку, посвященную жизни города в блекауте
29 июля 2025, 22:35
В МВД отреагировали на сообщения о повышенном уровне радиации в Запорожье
29 июля 2025, 22:29
Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны
29 июля 2025, 21:56
В Днепре судили украинца, подписавшего в колонии РФ контракт на военную службу
29 июля 2025, 21:55
15 тысяч долларов за "путешествие": на Волыни задержали водителя, который вез мужчин в Беларусь
29 июля 2025, 21:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »