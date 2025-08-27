На Прикарпатье в горах обнаружили человеческий скелет

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было.

По этому факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции. Причину гибели человека будут устанавливать эксперты.

Напомним, в июле в Карпатах обнаружили мертвым 25-летнего туриста из Днепра. Его тело обнаружили туристы на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк.