В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
В среду, 13 августа, во время спуска с Говерлы травмировалась 39-летняя туристка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Женщина повредила ногу и не могла самостоятельно продолжить путь.
На помощь отправились горные спасатели. Они добрались до пострадавшей, оказали ей первую домедицинскую помощь и транспортировали в спортивную базу "Заросляк". Там женщину передали медикам.
Напомним, 10 августа на Прикарпатье спасатели помогли туристу, заблудившемуся в горах. Мужчина потерял ориентировку возле села Пробойновка Верховинского района.
13 августа 2025
