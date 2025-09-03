11:57  03 вересня
03 вересня 2025, 14:33

У Калуші під час обстрілу у бомбосховищі народилися двоє дітей

03 вересня 2025, 14:33
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час нічної дроново-ракетної атаки 3 вересня у Калуші, що на Івано-Франківщині, у бомбосховищі місцевого пологового будинку з'явилися на світ двоє малюків – дівчинка Вероніка та хлопчик Давид

Про це повідомила завідувачка Калуського пологового будинку Леся Григорів, передає RegioNews.

"Було дуже гучно в нашому місті цієї ночі. В такий складний час згуртованість, впевненість, професіоналізм, вміння працювати в команді в екстремальних умовах – ключові складові безпечних пологів", – написала вона.

Вона зазначила, що команда зміни пологового будинку витримала виклик такої важкої ночі. Зокрема, було швидко організовано переведення матусь зі щойно народженими дітками, жінок, які народжують, тих, які перебувають у стаціонарі з ускладненою вагітністю, та тих матусь, яким проведений кесарів розтин, у бомбосховище на 5 годин.

Нагадаємо, у Калуші внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, призупинено освітній процес, також місцевим мешканцям рекомендували не відчиняти вікна.

Як відомо, у ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.

