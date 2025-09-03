В Калуше из-за российской атаки приостановили обучение в школах и садах
В Калуше на Ивано-Франковщине в результате российской атаки повреждены жилые дома. Образовательный процесс в городе временно приостановлен, а жителей призывают не открывать окна
Об этом в видеообращении рассказал мэр Калуша Андрей Найда, передает RegioNews.
"К счастью, жертв нет. Есть определенные повреждения жилых домов, но разрушений нет. Сейчас идет ликвидация последствий атаки", – отметил мэр.
Из-за незначительных отклонений в показателях воздуха городская комиссия по техногенной безопасности рекомендовала жителям не открывать окна в отдельное сообщение от ГСЧС.
Также Найда дал поручение:
- управляющим компаниям и ОСМД – привести подвалы многоэтажек в надлежащее состояние;
- руководителям школ и садов – обеспечить круглосуточное дежурство возле укрытий.
Напомним, в ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект.
Впоследствии в ГСЧС показали ликвидацию масштабного пожара в регионе. Горели складские помещения.
Как известно, в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.