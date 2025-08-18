49-летний житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за незаконное хранение боеприпасов

фото: Национальная полиция

За незаконное хранение оружия фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, правоохранители Гусятина обнаружили у 49-летнего местного жителя 60 патронов калибра 5,45 мм.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачена организованная преступная группа, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.