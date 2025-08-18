В Одесской области водитель авто сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия
Смертельное ДТП произошло вечером 17 августа в Подольске
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля "Mercedes" совершил наезд на переходившую дорогу 87-летнюю женщину и скрылся.
К сожалению, пешеходка от полученных травм скончалась до приезда скорой.
Полицейские устанавливают местонахождение водителя.
Напомним, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области. Авария произошла 12 августа, около 17 часов, недалеко от села Яськи.
В Одесской области у границы с Молдовой задержали переполненный "пассажирами" автомобильВсе новости »
18 августа 2025, 13:15В Одесской области горел склад вторсырья
18 августа 2025, 09:07В Одесской области женщина чуть не сожгла заживо соседку
17 августа 2025, 19:30
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:5278-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все блоги »