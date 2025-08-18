фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля "Mercedes" совершил наезд на переходившую дорогу 87-летнюю женщину и скрылся.

К сожалению, пешеходка от полученных травм скончалась до приезда скорой.

Полицейские устанавливают местонахождение водителя.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области. Авария произошла 12 августа, около 17 часов, недалеко от села Яськи.