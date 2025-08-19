Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет

Фото: galka.if.ua

У понеділок, 18 серпня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Івано-Франківська виявили відео, на якому пасажир автомобіля Tesla демонструє з вікна предмет, схожий на автомат. Інцидент стався у центральній частині міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Спільно з патрульними, оперативники швидко знайшли автомобіль і зупинили його на одній із вулиць міста.

За кермом перебував 20-річний місцевий житель, а пасажиром виявився 19-річний хлопець.

Під час спілкування з правоохоронцями молодики пояснили, що демонстрували лише макет автомата, який згодом заховали в офісному приміщенні. Поліцейські вилучили макет для подальшої перевірки.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та притягнення учасників інциденту до адміністративної відповідальності.

