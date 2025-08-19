08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 08:59

Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет

19 серпня 2025, 08:59
Читайте также на русском языке
Фото: galka.if.ua
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 18 серпня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Івано-Франківська виявили відео, на якому пасажир автомобіля Tesla демонструє з вікна предмет, схожий на автомат. Інцидент стався у центральній частині міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Спільно з патрульними, оперативники швидко знайшли автомобіль і зупинили його на одній із вулиць міста.

За кермом перебував 20-річний місцевий житель, а пасажиром виявився 19-річний хлопець.

Під час спілкування з правоохоронцями молодики пояснили, що демонстрували лише макет автомата, який згодом заховали в офісному приміщенні. Поліцейські вилучили макет для подальшої перевірки.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та притягнення учасників інциденту до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва затримали 37-річного безробітного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп'яніння погрожував охоронцю житлового комплексу гранатою та пістолетом. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Tesla зброя Івано-Франківськ поліція авто відео соцмережі муляж
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
На Одещині водій авто збив на смерть жінку та втік з місця події
18 серпня 2025, 14:33
49-річний житель Тернопільщини може сісти на 7 років за незаконне зберігання боєприпасів
18 серпня 2025, 13:59
Всі новини »
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58
На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:56
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45
В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39
"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
19 серпня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »