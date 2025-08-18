20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 17:09

В Каменском по просьбе патрульных показать права водитель показал половой орган

18 августа 2025, 17:09
Фото: Telegram/ХДнепр
Суд вынес наказание водителю, который во время остановки полицией допустил недопустимое поведение

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Мужчина вместо предъявления документов показал патрульным половой орган. Инцидент произошел во время составления протокола за нарушение правил дорожного движения.

По информации правоохранителей, во время проверки документов водитель не только прибег к нецензурной бранью, но и совершил демонстративный жест, который квалифицируется как публичное оскорбление сотрудников полиции. Такое поведение также нарушает правила безопасности и поведения на дороге.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил мужчине 60 часов обязательных общественных работ. Кроме того, нарушитель должен уплатить 605 гривен судебного сбора. Специалисты отмечают, что решение отвечает действующему законодательству и направлено на восстановление уважения к органам правопорядка и поддержку общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске во время минуты молчания мужчина совершил нацистский жест. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств инцидента и выясняет его детали.

