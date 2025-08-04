В Киеве мужчина с гранатой и пистолетом угрожал охраннику ЖК

фото: Национальная полиция

В Дарницком районе Киева задержан 37-летний безработный мужчина, который в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал охраннику жилого комплекса гранатой и пистолетом

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях на линию "102" поступило сообщение от охранника одного из столичных жилищных комплексов в Дарницком районе о местном жителе, который вел себя агрессивно. Человек громко кричал и употреблял нецензурную лексику.

Полицейские задержали 37-летнего безработного киевлянина. Последний был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия.

Во время обыска у мужчины изъяли гранату и пистолет. Кроме того, по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.

Фигурант задержан. Ему сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге полицейские задержали 37-летнего мужчину, бросившего гранату под дверь своего соседа. Взрыв испугал жильцов дома, однако, к счастью, никто не пострадал.