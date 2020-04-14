Депутаты выделили на борьбу с COVID-19 миллиарды гривен
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на выступление министра здравоохранения Максима Степанова на брифинге 14 апреля.
Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд по борьбе с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен. Средства планируют потратить на доплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь COVID-инфицированным украинцам. Напомним, что в конце марта Кабмин утвердил для медиков почасовую оплату, а парламент принял закон № 3275 о надбавках к зарплате в 300%. Также средства потратят на приобретение необходимого медоборудования.
Также депутаты ВР внесли изменения в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Теперь местные власти получили право привлекать по контракту медицинских работников для борьбы с COVID-19.
Параллельно с этим Минздрав Украины привлекает студентов-медиков для организационно-технической работы в борьбе с COVID-19. На сегодня получено 1100 анкет желающих помочь.
Министр здравоохранения также прокомментировал ситуацию с карантином. Сказал, что ограничения ослабят при улучшении эпидемиологического состояния в стране. Этот вопрос подробно рассмотрят после Пасхальных праздников.
Напомним, что по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев. Если украинцы массово не будут придерживаться самоизоляции на Пасхальные и майские праздники, то пик эпидемии можно ожидать в первой половине мая.
Как писали RegioNews ранее, 13 апреля от коронавируса COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который больше недели находился в больнице.
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