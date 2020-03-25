Карантин: Буковель прекращает зимний сезон

С 25 марта Буковель вводит карантин на своей территории и прекращает прием туристов

Фото: Буковель

С 25 марта Буковель вводит карантин на своей территории и прекращает прием туристов

ТК "Буковель" временно останавливает свою работу, об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу курорта в Facebook.

"Друзья, есть для вас важная информация. Начиная со среды, 25.03.2020, мы останавливаем работу подъемников и досрочно заканчиваем зимний сезон 2019-2020", - говорится в сообщении.

ТК "Буковель" присоединяется к жесткому карантину, который будет распространяться на все услуги на всей территории комплекса и прекращает принимать туристов. Все сервисы будут закрыты.

"Нам очень грустно это констатировать. Погодные условия замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. Нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый последующий день функционирования курорта — это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать", - считает руководство курорта.

Основной причиной такого решения является отсутствие достоверной информации.

"К сожалению, сегодня есть много вопросов, на которые нам с вами власть не дает четкого ответа. Сколько именно людей в Украине инфицированы? Готовы ли медицинские учреждения принять их и оказать необходимую квалифицированную помощь? Больницы обеспечены всем необходимым? Сколько людей вернулось в последние дни в Украину из-за границы, были они все здоровы и должным образом проверены?", - говорится в объяснении.

ТК "Буковель" временно приостанавливает свою работу ! Друзья, есть для вас важную информацию! Начиная со среды, 25.03.2020,... Опубликовано Буковель Bukovel Вторник, 24 марта 2020 г.

Справка: Буковель попал на баланс Приватбанка после национализации банка, его заявленная стоимость составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят отель "Звезда Буковеля”, отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки.

ПриватБанку принадлежит две трети комплекса, одна треть приходится на ООО Скорзонера.

По данным аналитической системы YouControl бенефициарами Общества с ограниченной ответственностью "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Напомним, 20 марта Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, на территория которой размещен Буковель.

В Украине по состоянию на утро 25 марта зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве.

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