В Украине количество заболевших COVID-19 возросло до 3372
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья, всего от вируса в Украине уже умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 14 апреля поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 80 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 112 случаев;
Закарпатская область - 99 случаев;
Запорожская область - 89 случаев;
Ивано-Франковская область - 332 случая;
Кировоградская область - 144 случая;
г. Киев - 551 случай;
Киевская область - 224 случая;
Львовская область - 136 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 134 случая;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 280 случаев;
Харьковская область - 14 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 546 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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Напомним, 13 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3102, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.
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