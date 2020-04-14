В Украине количество заболевших COVID-19 возросло до 3372

По состоянию на вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19

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По состоянию на вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья, всего от вируса в Украине уже умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 14 апреля поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

г. Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Напомним, 13 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3102, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.