Дело "Карфаген": НАБУ провело обыски у руководителя полиции Киевщины

Андрей Рубель. Фото: Нацполиции

НАБУ провело обыски у начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Рубеля в рамках расследования дела "Карфаген". В то же время подозрение должностному лицу не объявляли

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП ЧАТ" на YouTube-канале "Украинской правды", передает RegioNews.

По его словам, следственные действия касались возможного прикрытия преступной деятельности.

"Подозрения ему не выдвигали, но обыски действительно были проведены. Основания те же – это действия, которые, по нашему мнению, могли применяться для того, чтобы не замечать те преступления, которые совершались", – отметил Абакумов.

Он также сообщил, что в рамках операции "Карфаген" детективы задержали двух сотрудников Национальной полиции. Один из них занимал руководящий пост в Департаменте стратегических расследований, другой работал в полиции Киевской области.

По словам Абакумова, правоохранитель из Киевщины, вероятно, был причастен к изготовлению фальшивых евро и руководил отходом группы, участники которой совершали пытки.

Руководитель подразделения детективов НАБУ подчеркнул, что преступная сеть имела глубокие связи в государственных органах. По его словам, участники схемы использовали значительные теневые прибыли для подкупа стражей порядка разных уровней.

"Не всегда надо коррумпировать чиновников, если можно за меньшие деньги купить исполнителей среднего или нижнего звена. А денег у "Химпрома" очень много, они буквально заливали ими украинских чиновников. В одном эпизоде криминал предлагал 2 миллиона долларов только за то, чтобы снять с должности человека, с которым не удалось договориться!" – рассказал Абакумов.

Он добавил, что обыски у Рубеля были частью масштабной операции, в ходе которой детективы провели более 70 одновременных следственных мероприятий по всей Украине.

Следственные действия происходили в Национальной полиции, Службе безопасности Украины, прокуратуре, судебных учреждениях и пунктах обмена валют. По данным НАБУ, из-за последних участников преступной организации отмывали средства, полученные от наркоторговли и деятельности мошеннических колцентров.

Операция "Карфаген": что известно

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции Украины. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.