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06 ноября 2026, 10:29

Убил жену егеря и стрелял в него: на Волыни прокуратура требует пожизненного

06 ноября 2026, 10:29
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Фото: Прокуратура Украины
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На Волыни 44-летний житель Луцка приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство жены егеря и покушение на жизнь самого мужчины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуратура не согласна с приговором и обжалует его в апелляционном суде, настаивая на пожизненном заключении.

Как установил суд, трагедия произошла 29 марта 2025 вблизи села Пустомыты Луцкого района. Егерь Владимир-Волынского охотничьего участка ГП "Леса Украины" получил сообщение о незаконной охоте и отправился проверить информацию.

На месте он обнаружил вооруженного мужчину, пытавшегося избежать задержания. Между ними возник конфликт, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил в егеря, а затем открыл огонь по находившейся рядом его жене.

Женщина погибла на месте. Ее мужчина получил огнестрельные ранения.

Во время обыска в доме нападающего правоохранители изъяли два пистолета, патроны, бездымный порох и капсулы с трамадолом.

Суд признал мужчину виновным в:

  • умышленном убийстве супруги егеря в связи с исполнением им служебных обязанностей,
  • законченном покушении на убийство самого егеря,
  • незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами,
  • незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта

Несмотря на назначенные 13 лет тюрьмы, прокуроры считают наказание недостаточным. В апелляционной жалобе они потребуют назначить осужденному пожизненное лишение свободы.

Напомним, Вячеслав Зинченко, которого Шевченковский районный суд Львова признал виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион и приговорил к пожизненному лишению свободы, обжаловал приговор. Апелляционная жалоба поступила в суд 3 ноября.

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