Убил жену егеря и стрелял в него: на Волыни прокуратура требует пожизненного
На Волыни 44-летний житель Луцка приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство жены егеря и покушение на жизнь самого мужчины
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Прокуратура не согласна с приговором и обжалует его в апелляционном суде, настаивая на пожизненном заключении.
Как установил суд, трагедия произошла 29 марта 2025 вблизи села Пустомыты Луцкого района. Егерь Владимир-Волынского охотничьего участка ГП "Леса Украины" получил сообщение о незаконной охоте и отправился проверить информацию.
На месте он обнаружил вооруженного мужчину, пытавшегося избежать задержания. Между ними возник конфликт, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил в егеря, а затем открыл огонь по находившейся рядом его жене.
Женщина погибла на месте. Ее мужчина получил огнестрельные ранения.
Во время обыска в доме нападающего правоохранители изъяли два пистолета, патроны, бездымный порох и капсулы с трамадолом.
Суд признал мужчину виновным в:
- умышленном убийстве супруги егеря в связи с исполнением им служебных обязанностей,
- законченном покушении на убийство самого егеря,
- незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами,
- незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта
Несмотря на назначенные 13 лет тюрьмы, прокуроры считают наказание недостаточным. В апелляционной жалобе они потребуют назначить осужденному пожизненное лишение свободы.
Напомним, Вячеслав Зинченко, которого Шевченковский районный суд Львова признал виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион и приговорил к пожизненному лишению свободы, обжаловал приговор. Апелляционная жалоба поступила в суд 3 ноября.