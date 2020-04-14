Прикарпатье: за сутки от COVID-19 скончались еще двое людей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
Вчера, 13 апреля, в Ивано-Франковской области фиксировали 24 умерших. Сегодня это количество выросло до 26.
В настоящее время в области 332 инфицированных коронавирусом, за сутки зафиксировано 32 новых случая инфицирования. Наибольшее количество больных в Ивано-Франковске - 86, Калуском, Надворнянском, Тисменицком, Рожнятовском, Тлумацком районах.
Ивано-Франковская область на третьем месте среди других областей Украины по количеству больных, сообщила начальник управления охраны здоровья Ивано-Франковска Мария Бойко.
В лечебных учреждениях города всех, кто поступает с диагнозом пневмония, проверяют экспресс-тестами. С 26 марта проведено 1024 тестов, 269 результатов - положительные.
По состоянию на 14 апреля в центральной городской клинической больнице лечились или до сих пор находятся 31 медицинский работник учреждений здравоохранения на территории Ивано-Франковска. Из них 16 врачей, 14 медсестер и 1 лаборант.
"Один врач умер, ожидаем результаты. Опасное сообщение мы получили вчера: за сутки умерли две медсестры - в Богородчанском районе и Яремче", - говорит Бойко.
Оперативное совещание(14.04.2020 г.)Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 13 апреля 2020 г.
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