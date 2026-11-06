07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
11:19  06 ноября
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
12:26  06 ноября
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 09:53

Россия атаковала Харьковщину: семеро пострадавших, среди них 3-летний ребенок

06 ноября 2026, 09:53
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в городе Изюм ранения получили 72- и 37-летние женщины, а также 39-летний мужчина.

В селе Ивановка Изюмской общины пострадали трое взрослых: мужчины 46 и 18 лет и 40-летняя женщина. Кроме того, трехлетняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь людям, пострадавшим от предыдущих российских атак:

  • 48-летнему мужчине, раненному 30 октября в селе Сосновый Бир Волчанской общины;
  • 71-летнему мужчине, который получил ранение 1 ноября в селе Новониколаевка Шевченковской общины;
  • 54-летней женщине, раненой 18 октября в поселке Купянск-Узловой.

По информации ОВА, российские войска применили против Харьковщины реактивную систему залпового огня, две управляемые авиабомбы, три FPV-дрона и 37 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов зафиксировали повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, в Харькове повреждены три автомобиля. В поселке Шевченково Купянского района пострадали многоквартирный и частный дома.

В Изюмском районе повреждены многоквартирный и десять частных домов, два магазина, хозяйственное сооружение и автомобиль в Изюме. Еще два частных дома получили повреждения в селах Капитоловка и Ивановка.

Кроме того, в Дергачах Харьковского района поврежден частный дом и автомобиль, в селе Украинское Лозовского района – хозяйственное сооружение, а в Старом Салтове Чугуевского района – автомобиль.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксированы попадания БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область ребенок пострадавшие российская армия
Россияне утром атаковали Ровенщину: погиб мужчина
06 ноября 2026, 09:35
Россияне атаковали энергетический объект в Николаевской области
06 ноября 2026, 09:23
Разрушенный дом и трое пострадавших: последствия ночной атаки на Киевщину
06 ноября 2026, 08:41
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Словакии в отеле зарезали украинца: одного подозреваемого задержали
06 ноября 2026, 12:57
В Кировоградской области посреди поля нашли боевую часть российского дрона
06 ноября 2026, 12:43
Силы обороны поразили два склада боеприпасов оккупантов на Запорожье
06 ноября 2026, 12:30
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
06 ноября 2026, 12:26
В Хмельницком предприниматель предлагал переправить мужчину в Молдову за $20 тысяч
06 ноября 2026, 12:11
Крушил телефоны молотком и угрожал расстрелять НАБУ: детали задержания генерала СБУ
06 ноября 2026, 12:04
Смертельное ДТП в Киевской области: под колесами авто погиб мужчина
06 ноября 2026, 11:56
Через границу с Венгрией пытались провезти электронные сигареты на 1,3 млн гривен
06 ноября 2026, 11:45
Россияне снова атаковали энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине: возник пожар
06 ноября 2026, 11:32
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
06 ноября 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Виталий Портников
Все блоги »