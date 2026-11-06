Россия атаковала Харьковщину: семеро пострадавших, среди них 3-летний ребенок

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в городе Изюм ранения получили 72- и 37-летние женщины, а также 39-летний мужчина.

В селе Ивановка Изюмской общины пострадали трое взрослых: мужчины 46 и 18 лет и 40-летняя женщина. Кроме того, трехлетняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь людям, пострадавшим от предыдущих российских атак:

48-летнему мужчине, раненному 30 октября в селе Сосновый Бир Волчанской общины;

71-летнему мужчине, который получил ранение 1 ноября в селе Новониколаевка Шевченковской общины;

54-летней женщине, раненой 18 октября в поселке Купянск-Узловой.

По информации ОВА, российские войска применили против Харьковщины реактивную систему залпового огня, две управляемые авиабомбы, три FPV-дрона и 37 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов зафиксировали повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, в Харькове повреждены три автомобиля. В поселке Шевченково Купянского района пострадали многоквартирный и частный дома.

В Изюмском районе повреждены многоквартирный и десять частных домов, два магазина, хозяйственное сооружение и автомобиль в Изюме. Еще два частных дома получили повреждения в селах Капитоловка и Ивановка.

Кроме того, в Дергачах Харьковского района поврежден частный дом и автомобиль, в селе Украинское Лозовского района – хозяйственное сооружение, а в Старом Салтове Чугуевского района – автомобиль.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксированы попадания БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.