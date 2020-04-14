От 0 до -5: в Украине ожидаются ночные заморозки

Ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных, некоторых центральных областях и в Киеве

Фото: страница Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook

Ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных, некоторых центральных областях и в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, ночью, 15 апреля, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы и в воздухе сильные заморозки 0-5°.

Ночью, 16 апреля, в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киевской области ночью, 15 апреля, на поверхности почвы и в воздухе сильные заморозки 0-5°, ночью, 17 апреля, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В г. Киеве ночью, 15 апреля, на поверхности почвы и в воздухе сильные заморозки 0-2°.

14 апреля через снегопады на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook по состоянию на 10:00 14 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер восточный 7 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает снег. Видимость до 100 м.

Напомним, несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары. По состоянию на утро 14 апреля в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжаются пожары на территории Корогодского, Детятковского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

На Волыни ураган поломал деревья и сорвал крыши с домов. Над Ковельским и Ратновским районами Волынской области пронесся мощный ураган, который наделал беды в пострадавших населенных пунктах.