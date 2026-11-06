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06 ноября 2026, 10:10

"СБУ выбила дверь": Масси Найем заявил об обыске у сотрудника ГУР

06 ноября 2026, 10:10
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Фото: СБУ
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Адвокат Маси Найем сообщил о проведении обыска у сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны

Об этом Найем написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, следственные действия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Вроде бы по делу Монако. Проводит его СБУ", – отметил адвокат.

Найем сообщил, что прибыл на место в качестве защитника военнослужащего. По его словам, во время обыска сотрудники СБУ выбили дверь и свалили его клиента на землю.

"По закону должны дождаться внутреннюю безопасность ГУР. Не дождались", – добавил адвокат.

Что известно о деле "Монако"

Дело "Монако" касается расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в июне 2026 года в Монако. По версии следствия, к организации взрыва могла быть причастна гражданка Украины Анастасия Березовская.

Впоследствии женщину нашли мертвой на территории Киевской области . В рамках расследования ее убийства правоохранители задержали двух подозреваемых – действующего военнослужащего Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича.

Правоохранители объявили подозрение двум задержанным.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что во время покушения на него могли использовать редкую взрывчатку, которая, по его словам, не находится на вооружении обычных военных, но есть в ГУР.

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обыски СБУ Минобороны взрыв ГУР Монако Вадим Ермолаев
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