В Кремле не собираются отказываться от ударов по Украине

Действительно ли удалось реанимировать переговорный процесс, связанный с завершением русско-украинской войны? Может ли недолгий мир в Олешках стать прецедентом новых гуманитарных операций? И могут ли договориться между собой российская, украинская и американская делегации, если они, конечно, встретятся в Абу-Даби, хоть о чем-нибудь?

Действительно ли удалось реанимировать переговорный процесс, связанный с завершением русско-украинской войны? Может ли недолгий мир в Олешках стать прецедентом новых гуманитарных операций? И могут ли договориться между собой российская, украинская и американская делегации, если они, конечно, встретятся в Абу-Даби, хоть о чем-нибудь?

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Если разместить события последних недель в хронологической последовательности, мы сможем увидеть мастерски разработанную российскую спецоперацию, направленную на доказательство эффективности миротворческих усилий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс.

Итак, 9 октября. Украинская делегация в Вашингтоне проводит переговоры с американскими посредниками в присутствии европейцев. И здесь становится известно о телефонном разговоре Трампа и Путина, в ходе которого президенты договариваются о поставках российского дизеля в Штаты и временной приостановке санкций против российской нефти. Владимир Зеленский называет это "инвестициями в войну", появляются сообщения о проблемах с предоставлением разведывательной информации и скорости "Старлинков". Президент США объявляет об "энергетическом перемирии", о котором не знают ни в Киеве, ни в Москве. Однако дипломатический процесс продолжается. 19 октября в Осло лидеры Украины, Норвегии и Финляндии встречаются со Стивом Виткоффом для проработки совместных предложений, которые американский посредник озвучивает российскому президенту 21 октября во время многочасовых переговоров в Санкт-Петербурге. По итогам встречи договариваются провести консультации российской, украинской и американской делегаций. Помощник президента России Юрий Ушаков уточняет, что такие переговоры могут состояться после 4 ноября, то есть уже после американских выборов.

В Кремле предлагают провести в ноябре встречу лидеров США, Китая и РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне для переговоров о войне без участия Украины. Трамп подтвердил готовность к встрече с Путиным и Си Цзиньпином, но сказал, что она может касаться вопросов глобальной безопасности и денуклеаризации. 25 октября Ушаков подтверждает, что подготовка к такой встрече уже началась. А 27 октября президент Финляндии Стубб и норвежский премьер Стёрре — участники переговоров в Осло — звонят по телефону Путину.

23 октября на сайте Белого дома сообщили, что через посредство Мелании Трамп будет установлен режим тишины в многострадальных Олешках Херсонской области, а президент Трамп подчеркнул, что его жена справилась с этим лучше, чем профессиональные дипломаты. 27 октября локальное перемирие заработало, что позволило эвакуировать часть людей и оказать гуманитарную помощь тем, кто остается. Одновременно в СМИ появляются опасения, что россияне могут использовать перемирие для наступления на Херсон.

28 октября Юрий Ушаков подчеркнул, что никакой конкретной даты встречи делегаций нет, а именно ее проведение будет зависеть от ситуации в поле боя. На следующий день помощник российского президента подчеркнул, что если со стороны Украины будут "сверхмасштабные бомбардировки" или атаки беспилотников, это кардинально повлияет на настроения Москвы и проведение встречи окажется под вопросом. В то же время, Россия продолжила атаковать Украину.

1 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, встречавшийся в Пекине с главой КНР, с удивлением констатировал, что Си Цзиньпину ничего не известно о подготовке для проведения встречи трех лидеров для обсуждения украинского вопроса. Глава КНР с притворной наивностью спросил собеседника, откуда же берутся такие слухи. Потенциальная встреча Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне 18–19 ноября все еще возможна, но вопрос Украины там обсуждаться не будет. Глава КНР сказал президенту Германии, что война в Украине — это европейский конфликт, следовательно, европейцы должны быть за переговорным столом, — что полностью противоречит заявлениям Ушакова.

Итак, мы можем сказать, что столкнулись с переговорной декорацией, построенной Кремлем не без участия Белого дома для демонстрации дипломатических усилий накануне выборов. На то, что это декорация, указывают такие моменты, как отсутствие какой-либо конкретики относительно новых предложений для переговоров и неготовность Кремля определяться с датами до промежуточных выборов в США. Перемирие, на котором Трамп пытается настаивать с первых дней после своего возвращения в Овальный кабинет, заменяется кратковременным прекращением огня на ограниченной части фронта для проведения гуманитарной операции. И еще до промежуточных выборов Москва начинает отказываться от самой идеи возобновления процесса переговоров. О блефе с "саммитом трех", на котором якобы собирались делить мир, я уже и не говорю.

Таким образом, большим достижением будет хотя бы попытка реанимации переговорного процесса после промежуточных выборов — хотя шансов на это немного, а шансов, что такой процесс приведет к каким-то реальным договоренностям, нет вообще, потому что в Кремле не собираются отказываться от ударов по Украине и, похоже, верят, что уничтожение инфраструктуры побуждает Киев к безусловиям. И хотя Трамп продолжает выступать с неконкретными оптимистическими заявлениями, его государственный секретарь Марко Рубио признал, что на успех переговорного процесса рассчитывать не стоит, и что Путин вряд ли удовлетворится одним Донбассом.

И это откровенное заявление американского госсекретаря является признанием подлинных, а не имитационных реалий операции "Осло".