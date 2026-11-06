Фото: ОВА

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

По состоянию на 6 ноября известно о 53 погибших в результате российской атаки.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте удара. Они продолжаются уже пятые сутки.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о 42 погибших.