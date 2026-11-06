Фото: Львовская таможня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время проверки пассажирского поезда Перемышль – Запорожье на таможенном посту "Мостиска-железнодорожный" работники таможни совместно с пограничниками обнаружили 12 смартфонов Apple iPhone 18.

Гаджеты перевозила в ручной клади 29-летняя жительница Винницкой области. Женщина не задекларировала их и не сообщила о них во время таможенного контроля.

Еще четыре iPhone 18 Pro Max таможенники обнаружили на пешем переходе "Шегини – Медика". Эти смартфоны тоже не были указаны в декларации.

По обоим фактам составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре во Львовской области таможенники обнаружили в рейсовом автобусе партию техники Apple. Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет 2,4 млн гривен.