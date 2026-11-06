Во Львовской области пассажирка поезда пыталась провезти 12 iPhone 18 на 1,6 млн гривен
На Львовщине таможенники обнаружили 16 незадекларированных смартфонов Apple iPhone 18 разных моделей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Во время проверки пассажирского поезда Перемышль – Запорожье на таможенном посту "Мостиска-железнодорожный" работники таможни совместно с пограничниками обнаружили 12 смартфонов Apple iPhone 18.
Гаджеты перевозила в ручной клади 29-летняя жительница Винницкой области. Женщина не задекларировала их и не сообщила о них во время таможенного контроля.
Еще четыре iPhone 18 Pro Max таможенники обнаружили на пешем переходе "Шегини – Медика". Эти смартфоны тоже не были указаны в декларации.
По обоим фактам составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, в сентябре во Львовской области таможенники обнаружили в рейсовом автобусе партию техники Apple. Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет 2,4 млн гривен.