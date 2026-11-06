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06 ноября 2026, 09:57

Самая сложная ситуация со светом в Киевской области: РФ продолжает атаковать энергетику

06 ноября 2026, 09:57
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Иллюстративное фото: pixabay
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В ночь на 6 ноября и утром из-за российских атак возникли новые обесточения в семи областях Украины. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Новые отключения электроэнергии зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, в том числе наносят повторные удары, наносящие значительные повреждения.

В столичном регионе ситуация остается самой сложной. Из-за повреждений энергосистемы там вынужденно применяют сетевые ограничения. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений света, а для промышленности ограничение мощности.

Энергетики проводят ремонтные работы повсюду, где разрешает ситуация с безопасностью. Из-за воздушных тревог восстановление электроснабжения усложняется.

Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому актуальные графики отключения рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Напомним, 5 ноября россияне атаковали энергетический объект на Николаевщине, также под ударами врага снова оказалась энергетическая инфраструктура в Кировоградской области.

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