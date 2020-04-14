В Киевской области количество больных коронавирусом достигло 224 человек
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КОДА, передает RegioNews.
Отмечается, что в целом на Киевщине подтвердили уже 224 случая инфицирования.
Больше всего заболевших в Обуховском районе, а именно 43 человека, и в Киево-Святошинском районе - 71 человек.
Отмечается, что на стационарном лечении в области находятся 67 человек, еще 157 больных находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Всего в области выписаны 12 человек, умерло - 7. Кроме того, коронавирусом заболели 13 детей.
В течение действия режима карантина Киевский областной лабораторный центр проверил 738 подозрений на COVID-19. Установлено медицинское наблюдение за 1946 контактными лицами.
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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.
По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.
14 апреля в столице насчитывается 551 случай коронавирусной болезни COVID-19, в течение суток обнаружили 56 новых случаев инфицирования
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