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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 апреля 2020, 13:05 7

В Киевской области количество больных коронавирусом достигло 224 человек

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14 апреля 2020, 13:05 7
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Согласно информации Киевского областного лабораторного центра, по состоянию на вторник, 14 апреля в Киевской области обнаружили 8 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: flickr
Согласно информации Киевского областного лабораторного центра, по состоянию на вторник, 14 апреля в Киевской области обнаружили 8 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КОДА, передает RegioNews.

Отмечается, что в целом на Киевщине подтвердили уже 224 случая инфицирования.

Больше всего заболевших в Обуховском районе, а именно 43 человека, и в Киево-Святошинском районе - 71 человек.

Отмечается, что на стационарном лечении в области находятся 67 человек, еще 157 больных находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего в области выписаны 12 человек, умерло - 7. Кроме того, коронавирусом заболели 13 детей.

В течение действия режима карантина Киевский областной лабораторный центр проверил 738 подозрений на COVID-19. Установлено медицинское наблюдение за 1946 контактными лицами.

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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.

По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.

14 апреля в столице насчитывается 551 случай коронавирусной болезни COVID-19, в течение суток обнаружили 56 новых случаев инфицирования


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