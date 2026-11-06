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В ночь на 6 ноября и утром русские войска продолжили атаковать Кировоградскую область

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Под ударами снова оказалась энергетическая инфраструктура. Погибших и пострадавших в результате атак нет.

Также в ОВА сообщили о состоянии людей, пострадавших во время российской атаки на Александровскую громаду вечером 5 ноября. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Одного мужчину уже выписали из больницы.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 14 локациях.