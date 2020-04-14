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14 апреля 2020, 12:36 9

Всех украинцев протестуют на антитела к коронавирусу

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14 апреля 2020, 12:36 9
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Перед выходом из карантина в Украине будет введен новый вид тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ)
Перед выходом из карантина в Украине будет введен новый вид тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ)

Об этом в эфире ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения'я Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

В МИНЗДРАВЕ планируют pfghjdflbnb новый вид поголовного тестирования при выходе из карантина, чтобы выявить всех, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить с карантина. Один из этих методов - введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет. Ведь много людей переболеют с так называемым бессимптомным носійством", - отметил Ляшко.

"Мы проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование. Я думаю, когда в'явятся ли эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина", - рассказал Ляшко.

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