Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 11:15

Смертельная авария на Полтавщине: ГБР ищет свидетелей гибели двух сестер

03 декабря 2025, 11:15
Фото: ДБР
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

Территориальное управление ГБР в Полтаве обращается к водителям, которые проезжали вблизи места аварии и имеют записи с видеорегистраторов, а также другим очевидцам, с просьбой предоставить информацию, которая может помочь следствию.

Сообщение можно отправлять в дежурную часть ТУ ГБР по телефону 0-800-350-352.

По данным источников, правоохранителя зовут Владимир Писаренко. Он работает в отделе полиции №3 Полтавского райуправления в городе Карловка, отвечая за учет и хранение вещественных доказательств и вооружения. Автомобиль Hyundai Tucson в 2007 году принадлежит ему по декларации.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября ориентировочно в 19:30 в городе Карловка по улице Радевича. За рулем авто находился местный правоохранитель. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек). Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

