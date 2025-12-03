Фото: ДБР

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

Территориальное управление ГБР в Полтаве обращается к водителям, которые проезжали вблизи места аварии и имеют записи с видеорегистраторов, а также другим очевидцам, с просьбой предоставить информацию, которая может помочь следствию.

Сообщение можно отправлять в дежурную часть ТУ ГБР по телефону 0-800-350-352.

По данным источников, правоохранителя зовут Владимир Писаренко. Он работает в отделе полиции №3 Полтавского райуправления в городе Карловка, отвечая за учет и хранение вещественных доказательств и вооружения. Автомобиль Hyundai Tucson в 2007 году принадлежит ему по декларации.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября ориентировочно в 19:30 в городе Карловка по улице Радевича. За рулем авто находился местный правоохранитель. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек). Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.