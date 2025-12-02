Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Бердичеве правоохранители обнародовали обновленные данные о смерти мужчины, тело которого ранее обнаружили на проезжей части улицы Чудновской. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что 67-летний пешеход скончался от телесных повреждений, полученных в результате наезда транспортного средства. Эти выводы опровергли предыдущую версию, не предполагавшую факта столкновения.

В ходе дополнительного осмотра автомобиля ВАЗ-2107 следователи обнаружили повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, правоохранители изъяли видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент происшествия. В рамках досудебного расследования водитель этого автомобиля был допрошен, после чего он признал свою причастность к наезду на пешехода.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели человека. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, включая скоростной режим движения автомобиля и дорожные условия в момент ДТП.

Ранее в полиции сообщали, что очевидцы видели, как мужчина пересекал дорогу, потерял равновесие и упал на проезжую часть. Водитель авто остановился и вызвал экстренные службы. Тогда при первичном осмотре следов от удара не зафиксировали, а тело погибшего направили на экспертизу. Новые результаты проверки послужили основанием для переквалификации события и продолжения расследования.

