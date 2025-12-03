В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
ДТП произошло 2 декабря около 08:30 на автодороге "Киев-Знаменка", недалеко от села Михайловка Черкасского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля Toyota Camry на округлении дороги не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Hyundai Getz под управлением 54-летней женщины.
В результате аварии пострадали 46-летний пассажир Toyota, а также 14-летний и 11-летняя пассажиры Hyundai. Пострадавших госпитализировали. Водитель и еще один 37-летний пассажир Hyundai от госпитализации отказались.
Полицейские проверили 45-летнюю водителя Toyota на состояние алкогольного опьянения – она была трезвая.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, утром 1 декабря во Львовской области столкнулись легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.