18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 18:05

Правоохранитель на Полтавщине сбил двух 17-летних сестер: ГБР сообщило о подозрении

01 декабря 2025, 18:05
Фото: ГБР
В городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который насмерть сбил двух 17-летних сестер

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 30 ноября около 19.30. По предварительным данным, девушки шли по обочине дороги, когда их задел автомобиль, которым управлял правоохранитель. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия оперативно выехали работники ГБР для проведения первоочередных следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии. Известно, что следователи фиксируют состояние дороги, показания очевидцев и осмотр автомобиля.

Правоохранителю поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

ГБР ДТП смертельное ДТП Полтавская область правоохранитель подозрение
01 декабря 2025
