В городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который насмерть сбил двух 17-летних сестер

Инцидент произошел вечером 30 ноября около 19.30. По предварительным данным, девушки шли по обочине дороги, когда их задел автомобиль, которым управлял правоохранитель. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия оперативно выехали работники ГБР для проведения первоочередных следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии. Известно, что следователи фиксируют состояние дороги, показания очевидцев и осмотр автомобиля.

Правоохранителю поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

