Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що слідство встановлює всі обставини ДТП.

Територіальне управління ДБР у Полтаві звертається до водіїв, які проїжджали поблизу місця аварії та мають записи з відеореєстраторів, а також до інших очевидців, із проханням надати інформацію, яка може допомогти слідству.

Повідомлення можна надсилати до чергової частини ТУ ДБР за телефоном 0-800-350-352.

За даними джерел, правоохоронця звати Володимир Писаренко. Він працює у відділі поліції №3 Полтавського райуправління у місті Карлівка, відповідаючи за облік і збереження речових доказів та озброєння. Автомобіль Hyundai Tucson 2007 року належить йому за декларацією.

Нагадаємо, ДТП сталося ввечері 30 листопада орієнтовно о 19:30 у місті Карлівка на вулиці Радевича. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб). Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.