03 грудня 2025, 11:15

Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер

03 грудня 2025, 11:15
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що слідство встановлює всі обставини ДТП.

Територіальне управління ДБР у Полтаві звертається до водіїв, які проїжджали поблизу місця аварії та мають записи з відеореєстраторів, а також до інших очевидців, із проханням надати інформацію, яка може допомогти слідству.

Повідомлення можна надсилати до чергової частини ТУ ДБР за телефоном 0-800-350-352.

За даними джерел, правоохоронця звати Володимир Писаренко. Він працює у відділі поліції №3 Полтавського райуправління у місті Карлівка, відповідаючи за облік і збереження речових доказів та озброєння. Автомобіль Hyundai Tucson 2007 року належить йому за декларацією.

Нагадаємо, ДТП сталося ввечері 30 листопада орієнтовно о 19:30 у місті Карлівка на вулиці Радевича. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб). Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
