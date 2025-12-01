На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли

Фото: Прокуратура Украины

В городе Карловка Полтавской области произошла трагедия – сотрудник полиции за рулем собственного автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла вечером 30 ноября. От полученных травм девушки погибли на месте происшествия.

После аварии правоохранитель покинул место ДТП, однако вскоре вернулся.

По предварительным данным, у него были признаки алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия начато досудебное расследование.

