Фото: ГБР

Шевченковский райсуд Полтавы избрал меру пресечения правоохранителю, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Правоохранителя заключили под стражу на время досудебного расследования.

За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области. Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек).