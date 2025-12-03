01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
01:30  03 декабря
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 07:52

Правоохранителя, который на Полтавщине насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу

03 декабря 2025, 07:52
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Шевченковский райсуд Полтавы избрал меру пресечения правоохранителю, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Правоохранителя заключили под стражу на время досудебного расследования.

За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области. Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область ГБР мера пресечения правоохранитель смертельное ДТП погибшие
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
03 декабря 2025, 09:10
Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46
На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа
03 декабря 2025, 08:37
В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
03 декабря 2025, 08:24
Атака на Украину: силы ПВО ночью обезвредили 83 из 111 дронов
03 декабря 2025, 08:11
Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года
03 декабря 2025, 07:59
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 3 – ранены
03 декабря 2025, 07:43
Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: двое погибших, трое раненых
03 декабря 2025, 07:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »