Правоохранителя, который на Полтавщине насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу
Шевченковский райсуд Полтавы избрал меру пресечения правоохранителю, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Правоохранителя заключили под стражу на время досудебного расследования.
За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области. Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек).
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
03 декабря 2025, 09:10Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа
03 декабря 2025, 08:37В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
03 декабря 2025, 08:24Атака на Украину: силы ПВО ночью обезвредили 83 из 111 дронов
03 декабря 2025, 08:11Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года
03 декабря 2025, 07:59В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 3 – ранены
03 декабря 2025, 07:43Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: двое погибших, трое раненых
03 декабря 2025, 07:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России