08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
07:40  11 ноября
На Полтавщине в водоеме обнаружили тело женщины
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 10:36

Житель США стал депутатом Полтавского горсовета от "Слуги народа"

11 ноября 2025, 10:36
Читайте також українською мовою
Вячеслав Тютюнник – кадр из агитационного видео 2020 года
Читайте також
українською мовою

Полтавская ТИК приняла решение о регистрации Вячеслава Тютюнника, который в течение нескольких лет проживает за границей, депутатом Полтавского городского совета от партии "Слуга народа"

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что за его регистрацию проголосовали 12 членов комиссии, трое воздержались.

Табачник уехал за пределы Украины в 2022 году как волонтер и с тех пор не вернулся. ТИК направляла запросы пограничникам и миграционной службе относительно его постоянного места жительства, но конкретных ответов не получила.

Ранее, 7 ноября, вопрос о регистрации Тютюнника не набрал необходимого количества голосов, и комиссия решила провести повторное заседание с онлайн-участием отдельных членов.

Табачник является предпринимателем, работающим в сфере организации дорожного движения. Его ключевое предприятие – ООО "Безопасность дорог", за последние 5 лет оно сгенерировало более 100 млн грн дохода и 2,4 млн грн чистой прибыли. После избрания Екатерины Ямщиковой секретарем горсовета компания активно сотрудничает с управлением ЖКХ Полтавы.

По информации, Тютюнник проживает в США, где находится с момента выезда для волонтерской деятельности, в том числе поиска автомобилей для ВСУ.

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным СМИ, должностное лицо может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Слуга народа Полтавская область депутат горсовет выезд за границу
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
Тимур Миндич покинул Украину за несколько часов до обыска НАБУ – УП
10 ноября 2025, 09:33
В Винницкой области депутат "купил" девушку с инвалидностью, чтобы не служить в армии
07 ноября 2025, 18:45
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Fire Point: афера, которая может похоронить доверие к власти
11 ноября 2025, 11:40
Хотел "отрезать" от теплоснабжения часть двух областей: СБУ задержала российского агента
11 ноября 2025, 11:34
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
11 ноября 2025, 11:27
НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома"
11 ноября 2025, 11:12
Требовали $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали четырех злоумышленников
11 ноября 2025, 10:59
В Кировоградской области уничтожили кассетный боеприпас российской крылатой ракеты
11 ноября 2025, 10:56
Избиение 15-летнего парня в Киеве: полиция завела уголовное дело
11 ноября 2025, 10:47
Хаос и импровизация: почему Украина проигрывает в дипломатической игре
11 ноября 2025, 10:29
Направлялся в Румынию: на Буковине пограничники изъяли у украинца 25 старинных книг
11 ноября 2025, 10:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »