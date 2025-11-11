Житель США стал депутатом Полтавского горсовета от "Слуги народа"

Вячеслав Тютюнник – кадр из агитационного видео 2020 года

Полтавская ТИК приняла решение о регистрации Вячеслава Тютюнника, который в течение нескольких лет проживает за границей, депутатом Полтавского городского совета от партии "Слуга народа"

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что за его регистрацию проголосовали 12 членов комиссии, трое воздержались.

Табачник уехал за пределы Украины в 2022 году как волонтер и с тех пор не вернулся. ТИК направляла запросы пограничникам и миграционной службе относительно его постоянного места жительства, но конкретных ответов не получила.

Ранее, 7 ноября, вопрос о регистрации Тютюнника не набрал необходимого количества голосов, и комиссия решила провести повторное заседание с онлайн-участием отдельных членов.

Табачник является предпринимателем, работающим в сфере организации дорожного движения. Его ключевое предприятие – ООО "Безопасность дорог", за последние 5 лет оно сгенерировало более 100 млн грн дохода и 2,4 млн грн чистой прибыли. После избрания Екатерины Ямщиковой секретарем горсовета компания активно сотрудничает с управлением ЖКХ Полтавы.

По информации, Тютюнник проживает в США, где находится с момента выезда для волонтерской деятельности, в том числе поиска автомобилей для ВСУ.

