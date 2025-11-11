08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
07:40  11 листопада
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 10:36

Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"

11 листопада 2025, 10:36
Читайте также на русском языке
В'ячеслав Тютюнник – кадр з агітаційного відео 2020 року
Читайте также
на русском языке

Полтавська ТВК ухвалила рішення про реєстрацію В'ячеслава Тютюнника, котрий протягом кількох років мешкає за кордоном, депутатом Полтавської міської ради від партії "Слуга народу"

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що за його реєстрацію проголосували 12 членів комісії, троє утрималися.

Тютюнник поїхав за межі України у 2022 році як волонтер і відтоді не повернувся. ТВК направляла запити до прикордонників та міграційної служби щодо його постійного місця проживання, але конкретних відповідей не отримала.

Раніше, 7 листопада, питання про реєстрацію Тютюнника не набрало необхідної кількості голосів, і комісія вирішила провести повторне засідання з онлайн-участю окремих членів.

Тютюнник є підприємцем, який працює у сфері організації дорожнього руху. Його ключове підприємство – ТОВ "Безпека доріг", за останні 5 років воно згенерувало понад 100 млн грн доходу та 2,4 млн грн чистого прибутку. Після обрання Катерини Ямщикової секретарем міськради компанія активно співпрацює з управлінням ЖКГ Полтави.

За інформацією, Тютюнник наразі проживає у США, де перебуває з моменту виїзду для волонтерської діяльності, зокрема пошуку автомобілів для ЗСУ.

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу. За даними ЗМІ, посадовець може бути причетним до незаконного збагачення та внесення недостовірних даних у декларацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Слуга народа Полтавська область депутат горсовет виїзд за кордон
Депутатка Київради постане перед судом за привласнення 300 000 грн
10 листопада 2025, 10:58
Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП
10 листопада 2025, 09:33
На Вінниччині депутат "купив" дівчину з інвалідністю, щоб не служити в армії
07 листопада 2025, 18:45
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети
11 листопада 2025, 10:56
Побиття 15-річного хлопця у Києві: поліція завела кримінальну справу
11 листопада 2025, 10:47
Хаос і імпровізація: чому Україна програє у дипломатичній грі
11 листопада 2025, 10:29
Прямував до Румунії: на Буковині прикордонники вилучили в українця 25 старовинних книг
11 листопада 2025, 10:13
Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян
11 листопада 2025, 10:09
ППО вночі знешкодила 53 зі 119 російських дронів: є влучання на 18 локаціях
11 листопада 2025, 09:58
Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла
11 листопада 2025, 09:50
У Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон: постраждало подружжя
11 листопада 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »