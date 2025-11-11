Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"

В'ячеслав Тютюнник – кадр з агітаційного відео 2020 року

Полтавська ТВК ухвалила рішення про реєстрацію В'ячеслава Тютюнника, котрий протягом кількох років мешкає за кордоном, депутатом Полтавської міської ради від партії "Слуга народу"

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що за його реєстрацію проголосували 12 членів комісії, троє утрималися.

Тютюнник поїхав за межі України у 2022 році як волонтер і відтоді не повернувся. ТВК направляла запити до прикордонників та міграційної служби щодо його постійного місця проживання, але конкретних відповідей не отримала.

Раніше, 7 листопада, питання про реєстрацію Тютюнника не набрало необхідної кількості голосів, і комісія вирішила провести повторне засідання з онлайн-участю окремих членів.

Тютюнник є підприємцем, який працює у сфері організації дорожнього руху. Його ключове підприємство – ТОВ "Безпека доріг", за останні 5 років воно згенерувало понад 100 млн грн доходу та 2,4 млн грн чистого прибутку. Після обрання Катерини Ямщикової секретарем міськради компанія активно співпрацює з управлінням ЖКГ Полтави.

За інформацією, Тютюнник наразі проживає у США, де перебуває з моменту виїзду для волонтерської діяльності, зокрема пошуку автомобілів для ЗСУ.

