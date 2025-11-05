08:39  05 ноября
05 ноября 2025, 09:23

Журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсонщины незадекларированное состояние и люксовый внедорожник

05 ноября 2025, 09:23
Читайте також українською мовою
українською мовою

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), передает RegioNews.

По данным СМИ, чиновник может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.

По данным расследования, в декларации Соболевского внезапно появилось более 3,5 млн грн наличных неизвестного происхождения, а его семья пользуется элитным внедорожником Volkswagen Touareg, зарегистрированным на тестя-пенсионера с минимальными доходами.

Также журналисты выяснили, что супруга и дети чиновника полтора года проживали в Германии, но эта информация не была отражена в официальных отчетах.

В расследовании отмечается, что резкий рост состояния Соболевского произошел в 2019 году – именно тогда он возглавлял штаб Владимира Зеленского в Херсонской области. В том году в его декларации появилось 50 тыс. долларов, 40 тыс. евро и почти 1 млн грн наличными.

Несмотря на отсутствие задекларированных авто, семья Соболевского активно пользовалась дорогостоящим внедорожником, формально принадлежащим тестю. В соцсетях дочь чиновника неоднократно публиковала фото из путешествий во Францию, Германию, Чехию, Турцию и Дубай.

Сам Соболевский объяснил журналистам, что деньги заработал как адвокат, а авто не внес в декларацию, потому что, по его словам, "супруга пользуется им только время от времени".

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности. По данным СМИ, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

