Фото: Нацполиция

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили о подозрении депутату одного из городских советов области и его сообщнице в торговле людьми и уклонении от мобилизации. Стало известно, какой была его схема

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснилось, в конце прошлого года депутат узнал семью, где проживали две сестры. Младшей было 18 лет: она имеет инвалидность II группы и по состоянию здоровья не осознает значения своих действий.

Тогда депутат предложил ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч гривен старшей сестре за брак с младшей. После регистрации брака он использовал документы "жены", чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

"6 ноября 2025 года депутат и сообщница задержаны. Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили о подозрении депутату одного из городских советов области и его сообщнице в торговле людьми и уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149; ст. 336 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.