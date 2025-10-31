16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 14:54

В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"

31 октября 2025, 14:54
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
В центре Полтавы на три дня установили фрагмент сбитого вражеского беспилотника. Его разместили на постаменте демонтированного памятника на месте отдыха Петра I на улице Спасской

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инициатором выставки стало заведение "Мистохаб" в рамках сбора "Полтавский Дронопад". Обломок передали представители фонда "Вернись живым". Рядом разместили QR-код со ссылкой на сбор средств.

"Этого Хеловину мы напоминаем: самое страшное сегодня – не призраки. Самое страшное – война и вражеские дроны, которые ежемесячно пытаются нас уничтожить. Перед вами обломки сбитого шахеда. Когда-то он летел разрушать, а теперь стал напоминанием: врага можно уничтожить, а страх – преодолеть", –

указано на информационной табличке.

Постамент демонтированного памятника на улице Спасской в последнее время превратился в простор для временных инсталляций.

Как известно, ранее здесь устанавливали гигантский дедушка к сезону жатвы и вертолет Ми-2 к юбилею 18-й отдельной бригады армейской авиации. Он простоял на пьедестале всего одни сутки. Люди боялись, что во время воздушных атак россияне могут воспринять экспонат за боевую технику и нанести удар по центру города.

