В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

В центре Полтавы на три дня установили фрагмент сбитого вражеского беспилотника. Его разместили на постаменте демонтированного памятника на месте отдыха Петра I на улице Спасской

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инициатором выставки стало заведение "Мистохаб" в рамках сбора "Полтавский Дронопад". Обломок передали представители фонда "Вернись живым". Рядом разместили QR-код со ссылкой на сбор средств.

"Этого Хеловину мы напоминаем: самое страшное сегодня – не призраки. Самое страшное – война и вражеские дроны, которые ежемесячно пытаются нас уничтожить. Перед вами обломки сбитого шахеда. Когда-то он летел разрушать, а теперь стал напоминанием: врага можно уничтожить, а страх – преодолеть", – указано на информационной табличке.

Постамент демонтированного памятника на улице Спасской в последнее время превратился в простор для временных инсталляций.

Как известно, ранее здесь устанавливали гигантский дедушка к сезону жатвы и вертолет Ми-2 к юбилею 18-й отдельной бригады армейской авиации. Он простоял на пьедестале всего одни сутки. Люди боялись, что во время воздушных атак россияне могут воспринять экспонат за боевую технику и нанести удар по центру города.