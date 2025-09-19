12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 11:56

Стало известно, почему в Полтаве срочно убрали вертолет Ми-2 с постамента

19 сентября 2025, 11:56
Фото: соцсети
Вертолет Ми-2, который 17 сентября установили в центре Полтавы на постаменте бывшего памятника Петру I, демонтировали уже на следующий вечер – из-за беспокойства горожан

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что в Полтавскую районную военную администрацию поступили жалобы: люди боялись, что во время воздушных атак россияне могут воспринять экспонат за боевую технику и нанести удар по центру города.

Некоторые также предполагали, что оккупанты могут ударить символически – по месту, где раньше стоял монумент Петру I, а теперь появилась техника ВСУ.

Чтобы избежать дальнейшего напряжения и провокаций, командование приняло решение демонтировать инсталляцию ранее запланированного срока.

Напомним, Ми-2 установили на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика у пространства развития "Мистохаб". В 18-й отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского объяснили, что вертолет должен был стоять не менее трех недель – к 10-летию создания бригады.

Ми-2 – не боевая машина, а транспортно-учебный вертолет, который когда-то использовали для тренировок парашютистов. Перед установкой его отреставрировали и выкрасили.

Вечером 18 сентября вертолет был демонтирован с постамента.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
