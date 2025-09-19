Фото: соцсети

Вертолет Ми-2, который 17 сентября установили в центре Полтавы на постаменте бывшего памятника Петру I, демонтировали уже на следующий вечер – из-за беспокойства горожан

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что в Полтавскую районную военную администрацию поступили жалобы: люди боялись, что во время воздушных атак россияне могут воспринять экспонат за боевую технику и нанести удар по центру города.

Некоторые также предполагали, что оккупанты могут ударить символически – по месту, где раньше стоял монумент Петру I, а теперь появилась техника ВСУ.

Чтобы избежать дальнейшего напряжения и провокаций, командование приняло решение демонтировать инсталляцию ранее запланированного срока.

Напомним, Ми-2 установили на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика у пространства развития "Мистохаб". В 18-й отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского объяснили, что вертолет должен был стоять не менее трех недель – к 10-летию создания бригады.

Ми-2 – не боевая машина, а транспортно-учебный вертолет, который когда-то использовали для тренировок парашютистов. Перед установкой его отреставрировали и выкрасили.

Вечером 18 сентября вертолет был демонтирован с постамента.