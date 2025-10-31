Фото: из открытых источников

Об этом Соболев сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, юноша подписал контракт и присоединился к Силе беспилотных систем.

До войны Михаил интересовался футболом и историей, однако еще в 15 лет начал участвовать в военных подготовках для молодежи. Через год он отказался от обучения на историческом факультете, отдав предпочтение робототехнике, собрал дрон и учился в Киево-Могилянской академии.

В свой 18-й день рождения Михаил попросил отца помочь с мобилизацией. Хотя Егор советовал продолжить обучение и разработку дронов, сын присоединился к добровольческому подразделению и выполнил более ста разведывательных миссий на беспилотниках на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях.

Родители выразили гордость за Михаила, отметив, что вместе переживают за него.

Маричка Падалко – украинская журналистка и телеведущая, родилась в 1976 году, работала на каналах "1+1" и в программе "ТСН". Она ведет общественно-политические и социальные проекты.

Егор Соболев – украинский политик и общественный деятель, родился в 1976 году, бывший народный депутат, активист "Евромайдана", один из основателей движения "Автомайдан", известный борьбой с коррупцией. Во время войны участвует в силах беспилотных систем.

Супруги в браке с 2010 года, имеют троих общих детей: сына Михаила и дочерей Екатерину и Марию. Егор также воспитывает дочь Алису от предыдущих отношений.

