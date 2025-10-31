16:12  31 жовтня
31 жовтня 2025, 14:54

У центрі Полтави виставили уламок збитого "Шахеда"

31 жовтня 2025, 14:54
Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
У центрі Полтави на три дні встановили фрагмент збитого ворожого безпілотника. Його розмістили на постаменті демонтованого пам'ятника на місці відпочинку Петра І на вулиці Спаській

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Ініціатором виставки став заклад "Містохаб" у рамках збору "Полтавський Дронопад". Уламок передали представники фонду "Повернись живим". Поруч розмістили QR-код із посиланням на збір коштів.

"Цього Геловіну ми нагадуємо: найстрашніше сьогодні – не примари. Найстрашніше – війна і ворожі дрони, які щомісяця намагаються нас знищити. Перед вами уламки збитого шахеда. Колись він летів руйнувати, а тепер став нагадуванням: ворога можна знищити, а страх – подолати", – зазначено на інформаційній табличці.

Постамент демонтованого пам’ятника на вулиці Спаській останнім часом перетворився на простір для тимчасових мистецьких інсталяцій.

Як відомо, раніше тут встановлювали велетенський дідух до сезону жнив та вертоліт Мі-2 до ювілею 18-ї окремої бригади армійської авіації. Він простояв на п'єдесталі всього одну добу. Люди боялися, що під час повітряних атак росіяни можуть сприйняти експонат за бойову техніку й завдати удару по центру міста.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
