В Днепре подростки снимают двери с мобильных укрытий

Фото: "Відомо"

В Днепре среди подростков распространяется опасное "развлечение": они снимают двери с мобильных укрытий, снимают это на телефоны и выкладывают ролики в свой Telegram-канал

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на ХДнепр, передает RegioNews.

Мобильные укрытия устанавливали, чтобы люди могли укрыться во время воздушных тревог. Без двери они теряют всякий смысл: не защищают от обломков, взрывной волны или холода.

Тем временем во дворах и возле остановок появляются все новые следы "контента" – извитые петли, разбитые замки, отсутствуют двери.

Люди, ежедневно проходящие мимо, останавливаются, вздыхают, фотографируют и отправляют в чаты короткое сообщение: "Снова сняли".

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска ударили по Днепру. Также под атакой врага были Никопольский и Синельниковский районы. К счастью, погибших и пострадавших нет.