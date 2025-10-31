09:50  31 октября
31 октября 2025, 09:25

В Днепре подростки снимают двери с мобильных укрытий

31 октября 2025, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

В Днепре среди подростков распространяется опасное "развлечение": они снимают двери с мобильных укрытий, снимают это на телефоны и выкладывают ролики в свой Telegram-канал

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на ХДнепр, передает RegioNews.

Мобильные укрытия устанавливали, чтобы люди могли укрыться во время воздушных тревог. Без двери они теряют всякий смысл: не защищают от обломков, взрывной волны или холода.

Тем временем во дворах и возле остановок появляются все новые следы "контента" – извитые петли, разбитые замки, отсутствуют двери.

Люди, ежедневно проходящие мимо, останавливаются, вздыхают, фотографируют и отправляют в чаты короткое сообщение: "Снова сняли".

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска ударили по Днепру. Также под атакой врага были Никопольский и Синельниковский районы. К счастью, погибших и пострадавших нет.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
